Próximo selecionador nacional de râguebi será conhecido na próxima semana

Carlos Amado da Silva, que falava à imprensa na chegada dos `Lobos` a Portugal, depois da participação no Campeonato do Mundo, que se realizou em França, garantiu que o próximo líder da equipa técnica será gaulês, para continuar o trabalho feito por Patrice Lagisque.

"Vai continuar tudo na mesma, com as mesmas ambições. Já está definido. Vai ser anunciado para a semana. Vai ser francês. Quero a continuação. É um tipo de jogo que se adequa aos portugueses e a maioria dos nossos atletas jogam lá. Para mim é um nome conhecido. A equipa ainda não está completa. Terei de acordar algumas coisas com ele. Sempre quis que Patrice Lagisque continuasse. Ele é que não quis", afirmou.

Num curto balanço feito pela equipa nacional, Carlos Amado da Silva, relembrou que com três meses de trabalho "Portugal passou de um empate com os Estados Unidos para ter 40 pontos de diferença".

"Com preparação, com equipas técnicas competentes, como foi o caso, com jogadores dedicados e com vontade de aprender podemos jogar com qualquer equipa. Numa série complicadíssima, batemo-nos de igual para igual com qualquer equipa. Se derem condições aos não profissionais, como têm os outros, iremos ainda mais para a frente", garantiu.

Nesse sentido, Amado da Silva mostrou-se satisfeito com o trabalho feito pelos `Lobos` e acredita que a equipa poderá fazer mais se tiver melhores condições de trabalho.

"A equipa chegou agora aqui, mas metade ficou em França. São profissionais e vão continuar a jogar a um nível muito elevado. E cá não é bem assim. (Para evoluir) têm de trabalhar com condições profissionais ou semiprofissionais. Que possam jogar, sobretudo, fora de Portugal, para dar a consistência que temos agora, porque trabalhamos com profissionais. Que não haja dúvidas, se não voltamos atrás", alertou.

Para o líder da FPR, as melhorias do centro de alto rendimento serão indispensáveis para o crescimento necessário.

"O que mudou em relação ao passado? Esta é a primeira equipa com uma vitória num mundial. Porque se não tivéssemos ganhado seríamos a segunda equipa num campeonato do mundo. Somos únicos. Para continuarmos a melhorar temos de ter condições. O nosso centro de alto rendimento tem de ser transformado num estádio para o râguebi, com capacidade para 10 mil pessoas", pediu.

Amado da Silva aproveitou o momento para agradecer à Federação Portuguesa de Futebol pelo convite endereçado aos `Lobos` para estarem presentes no Estádio do Dragão onde serão homenageados durante o jogo entre Portugal e Eslováquia, da sétima jornada do grupo J da fase de qualificação para o campeonato da Europa.