Râguebi. Escolhas para o Mundial foram difíceis

Patrice Lagisquet anunciou publicamente os 33 eleitos para o Mundial, depois de o fazer aos atletas “no domingo”, num momento “emocional e difícil” para todo o grupo que se encontra a realizar um estágio em altitude, em Font-Romeu, já em França.“Jogadores como Kevin Batista, que fez muitos sacrifícios para estar connosco, foi difícil comunicar-lhe. O mesmo em relação ao (António) Vidinha, que teve uma lesão no início da preparação (que o atrasou)”, desabafou o técnico francês, em declarações à agência Lusa.Entre os outros quatro jogadores "riscados" da convocatória final, “o Dany (Antunes) mostrou muita qualidade”, mas “não teve a oportunidade de mostrar que podia ser melhor do que os outros jogadores da sua posição”, enquanto José Rebelo de Andrade foi “o único” que ficou de fora "por motivo de lesão".”, analisou Lagisquet.Rebelo de Andrade, de resto, foi o único do total de 39 jogadores que participaram nas três fases de preparação para o França2023 que ficou de fora por motivos clínicos, mas o selecionador frisou que a equipa técnica “fez por isso” ao elaborar o plano de preparação e preferiu “cruzar os dedos” ao perspetivar o treino “com oposição a sério” na sexta-feira, com a seleção de Samoa.Os avançados José Rebelo de Andrade e Kevin Batista, e os três quartos António Vidinha e Danny Antunes ficaram fora dos 33 convocados para o Mundial de França2023, anunciou a Federação Portuguesa de Râguebi (FPR).A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Ilhas Fiji (8 de outubro).O Mundial de França2023 decorre entre 08 de setembro e 28 de outubro.