Râguebi/Mundial: Portugal procura primeira vitória frente a Geórgia teoricamente mais acessível

O último triunfo de Portugal sobre a seleção da antiga república soviética data de fevereiro de 2005, em Lisboa, ainda durante o apuramento para o Mundial de 2007, mas, desde então, o melhor que os ‘lobos’ conseguiram foram três empates.



O último dos quais aconteceu no ano passado (25-25), em Tbilissi, a contar para a qualificação para 2023, mas depois disso Portugal voltou a perder os dois encontros disputados, o último, em março, por 38-11, na final do Europe Championship 2023, em Badajoz.



De todos os adversários que Portugal enfrenta na competição, os ‘lelos’ são, de longe, aquele com o qual tem maior histórico de confrontos, mas só conseguiu bater por quatro vezes em 25 encontros.



No entanto, a proximidade das duas seleções no ‘ranking’ da World Rugby, no qual a Geórgia é, atualmente, 13.ª classificada, e Portugal ocupa o 16.º posto, faz dos ‘lelos’ o ‘alvo a abater’ pela seleção portuguesa na competição, após a estreia com uma derrota (28-8) frente ao País de Gales.



Portugal tem no seu histórico um título do Europe Championship, em 2004, o principal escalão europeu a seguir ao ‘exclusivo’ torneio das Seis Nações, mas a Geórgia venceu 15 das 21 edições disputadas desde o ano 2000, incluindo 11 das últimas 12.



A seleção portuguesa, que antes de 2023 contabilizava apenas uma participação num Campeonato do Mundo, em 2007, foi a última das 20 equipas presentes no Mundial de França2023 a conseguir a qualificação.



Fê-lo num torneio de repescagem, em novembro de 2022, no Dubai, após empatar 16-16 com os Estados Unidos, beneficiando da melhor diferença de pontos marcados e sofridos em relação aos norte-americanos, graças a triunfos sobre Hong Kong (42-14) e Quénia (85-0).



Já a Geórgia, que vai na sua sexta participação, todas de forma consecutiva, desde 2003, qualificou-se diretamente em primeiro lugar do apuramento europeu, composto pelo agregado dos Europe Championship de 2021 e 2022, no qual só não venceu no tal empate com Portugal, em 2022.



Portugal e Geórgia disputam o Grupo C do Mundial de râguebi França2023, juntamente com País de Gales, Austrália e Fiji.



As duas seleções ainda só jogaram um encontro nas duas jornadas já disputadas, em que os georgianos perderam com a Austrália, por 35-15, na primeira ronda, e os portugueses cederam perante o País de Gales, por 28-8.



Desta forma, Portugal e Geórgia são as únicas duas seleções que ainda só disputaram um jogo e também que ainda não pontuaram no grupo, que é liderado pelo País de Gales, com 10 pontos, seguido das Fiji e da Austrália, ambas com seis pontos.



Portugal disputa o Grupo C com País de Gales (derrota por 28-8), Geórgia (23 de setembro), Austrália (01 de outubro) e Fiji (08 de outubro).



O Mundial de França2023 decorre desde 08 de setembro até 28 de outubro.