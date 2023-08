Renato Garrido deixa a seleção de hóquei em patins

”, escreveu o organismo, no seu site, referindo-se ainda ao adjunto João Lopo e ao preparador físico Nuno Cerqueira.Aos comandos da formação das quinas, Renato Garrido conquistou um Campeonato do Mundo, em 2019, em Espanha, na final frente à Argentina que ganhou no desempate por penáltis, uma Taça das Nações e uma GoldenCAT.O técnico liderou a seleção em dois mundiais, dois campeonatos da Europa, uma Taça das Nações e uma GoldenCAT.No recente campeonato da Europa, disputado em Espanha, Portugal perdeu a final para os anfitriões.