Roberto Martínez divulga lista de Portugal com muitas dúvidas

O capitão Cristiano Ronaldo, que ainda há poucos dias celebrou 20 anos a representar a seleção nacional, deverá, como é já quase tradição, encabeçar as escolhas de Martínez, com o treinador espanhol, à partida, a ser obrigado a fazer algumas alterações, principalmente na zona defensiva e ofensiva.João Félix, que tem sido aposta constante neste arranque da "era" Martínez, ainda procura novo clube e não fez qualquer minuto no Atlético Madrid, tanto na pré-temporada como no início do campeonato, situação que deverá afastar o avançado das escolhas.Agora no Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos também tem vivido problemas físicos no clube francês e poderá falhar os próximos jogos, tal como já aconteceu em junho, quando foi dispensado dos trabalhos da equipa das quinas, na preparação para a Bósnia-Herzegovina (3-0) e Islândia (1-0).





Limitações e novidades



Isto promete abrir duas vagas no ataque e pode acontecer a chamada (impensável, se calhar, há uns meses) de Paulinho, melhor marcador da I Liga pelo Sporting (quatro golos), num possível regresso, depois de três internacionalizações e dois golos em novembro de 2020.



Bruma (nove jogos, um golo) tem estado em destaque no Sporting de Braga e também poderá ter oportunidade de se mostrar pela primeira vez a Roberto Martínez.



Na defesa, o lado esquerdo deve estar a dar alguma dor de cabeça ao treinador de 50 anos, com Raphaël Guerreiro lesionado no Bayern Munique, Nuno Mendes sem ritmo, após lesão, no Paris Saint-Germain, e João Cancelo a não ter ainda nenhum minuto na nova época, em que deverá estar de saída do Manchester City.



Mário Rui, embora também pouco utilizado no Nápoles, poderá regressar, e Nuno Santos, do Sporting, está na fila para se estrear em convocatórias da seleção nacional.



Em relação à última lista, Renato Sanches, lesionado na Roma, de Mourinho, pode falhar nova chamada e Toti Gomes, do Wolverhampton, vai descobrir se convenceu Martínez após a sua primeira chamada de sempre, em junho, podendo beneficiar das referidas limitações na ala esquerda da defesa lusa.





Programa imediato



As escolhas do técnico espanhol para os próximos dois jogos do Grupo J de apuramento serão conhecidas às 11h00, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, em 8 de setembro, e, três dias depois, em 11 de setembro, recebe no Algarve o Luxemburgo.



Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam ambas três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero e é último.



Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.