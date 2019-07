Rodrigo Fernandes aposta na conquista do Europeu sub-19

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Jul, 2019, 09:58 / atualizado em 03 Jul, 2019, 09:58 | Seleção Nacional

"Temo-nos preparado bem, temos dado tudo no treino e estamos contentes por aqui estar. Quando chegar a hora, queremos entrar em todos os jogos para ganhar. A nossa ideia é entrar, ganhar e vir embora. Vamos entrar sempre no máximo, a dar tudo o que temos", disse o esquerdino em entrevista à agência Lusa.



O jogador do Sporting não vê o título de campeão europeu conquistado o ano passado como uma forma de pressão extra e diz que é antes uma motivação suplementar.



"Os jogadores de futebol estão habituados a lidar com a pressão. O título do ano passado até é uma motivação acrescida. É sempre um orgulho representar a seleção, é o máximo que podemos atingir e onde mais nos potenciamos o nosso valor", sublinha o médio.



Uma janela aberta



Sobre as possibilidades que muitas vezes se abrem na carreira depois de bons desempenhos nestas competições, Rodrigo admite que é uma prova de grande visibilidade, um torneio que pode desvendar "novos caminhos", mas frisa também que faz parte do seu objetivo vingar em Alvalade, onde tem feito toda a sua formação."Com o Europeu temos visibilidade para outros clubes, há muito mercado, mas se estou no Sporting é para chegar à equipa principal e afirmar-me lá. Depende do meu trabalho, e se o mister achar que devo subir vou tentar dar o meu máximo", termina o jogador que este ano completa 10 anos de leão ao peito.Portugal, campeão europeu em título de sub-19, parte para a Arménia em 10 de julho e no dia 14 defronta a Itália, no primeiro jogo do grupo A, numa reedição da final do ano passado. Depois, dia 17, mede forças com a Espanha, encerrando a fase de grupos frente à Arménia, no dia 20.O Europeu de futebol de sub-19 realiza-se na Arménia, de 14 a 27 de julho de 2019.