Seleção. Cláudia Neto aponta a duas vitórias com o Chipre

”, afirmou, em declarações à Lusa.A equipa das quinas parte quarta-feira para Larnaca, onde joga na sexta-feira, a partir das 17h00, de Lisboa, recebendo a seleção cipriota quatro dias depois, pelas 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.”, assegurou, perspetivando a primeira partida.A fase final do Campeonato Europeu, a disputar-se em Inglaterra, deveria ocorrer no verão de 2021, mas acabou adiada para julho de 2022, devido à pandemia de covid-19, que parou as competições de futebol feminino durante vários meses e trouxe novas regras e adaptações no seio das equipas.”, frisou.





Renovação em marcha







Cláudia Neto, de 32 anos, conta com 128 internacionalizações, sendo uma das futebolistas mais experientes na seleção portuguesa feminina. A centrocampista procura transmitir a sua "experiência e sabedoria” às atletas mais jovens, como são os casos de Maria Negrão (16 anos), Alicia Correia (17), Andreia Jacinto (18) ou Telma Encarnação (19), entre outras.”, expressou.A viver uma nova experiência na carreira, tendo trocado esta temporada as alemãs do Wolfsburgo pela Fiorentina, de Itália, Cláudia Neto almeja a conquista de "”, que apresenta um futebol “”.Portugal ocupa a terceira posição no Grupo E de qualificação, com quatro pontos, atrás da Escócia, que tem seis, e da líder Finlândia, com 10, mas mais dois encontros realizados. Albânia, com três, segue em quarto, enquanto o Chipre, em último, ainda não somou qualquer ponto.Apuram-se para a fase final os vencedores de cada grupo mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo.Os restantes segundos vão disputar um "play-off" em data a definir, para assegurar as últimas três vagas na fase final.