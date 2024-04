Seleção de futsal bate Eslovénia por 4-0

, neste primeiro de dois jogos particulares de preparação para Campeonato do Mundo de futsal, que se irá realizar no mês de setembro, no Uzbequistão.Jorge Braz operou várias mudanças na convocatória em comparação com os últimos jogos realizados frente ao Japão, em fevereiro passado.Jorge Braz falou da exigência destes dois testes frente à Eslovénia, apesar da seleção eslovena ter falhado a qualificação para o próximo campeonato, mas Portugal demorou a entrar no jogo.





No próximo sábado as duas seleções voltam a defrontar-se, pelas 19h00, de novo no pavilhão Multiusos de Odivelas, em mais um momento de preparação de Portugal para o próximo Campeonato do Mundo de futsal, que se realiza no Uzbequistão, de 14 de setembro a 6 de outubro.