Seleção feminina acredita na conquista do Euro de futsal

”, disse Ana Azevedo, em entrevista à Lusa.A estreia da seleção portuguesa feminina de futsal está marcada para esta sexta-feira, às 15h00, diante da congénere espanhola, seleção de “má memória” para a equipa lusa, uma vez que foi "carrasco" das duas finais já disputadas.”, afirmou a capitã da seleção, aludindo à meia-final.Para a jogadora do Santa Luzia, o desfecho das duas finais acaba até por ser “um estímulo extra”.”.”, asseverou, dizendo que a equipa está melhor “”, mas que é preciso “subir degrau a degrau”.A confiança na equipa é partilhada por Janice Silva, jogadora do Benfica, que, aos 25 anos, chega à competição num dos melhores períodos da carreira.”, enfatizou a pivô que esta época já leva 26 golos em 41 jogos pelas "águias".Questionada sobre aquela que poderá ser a sua importância no capítulo ofensivo, a jogadora afastou o olhar sobre si, confiando no talento de cada uma das colegas de equipa.”, disse, acrescentando querer estar “sempre nos momentos decisivos”.Sobre o embate com a Espanha, Janice Silva antecipou um jogo de extrema dificuldade, salientando que, caso ultrapassem a Espanha, o adversário da final, marcada para dia 19, às 19h00, “tanto pode ser a Hungria como a Ucrânia, uma vez que são duas seleções que têm muita qualidade”.A nível individual, Janice Silva admitiu não ter colocado objetivos a nível de golos, todavia, sublinhou que o golo “mais bonito” será a conquista do cetro europeu.“Como todas nós merecemos e ambicionamos há muito tempo”, evidenciou.A ideia foi também corroborada pela capitã Ana Azevedo, notando que, a concretizar-se a conquista do título, será “o ponto mais alto da carreira”, na qual espera ainda disputar um Campeonato do Mundo.“Temos um Europeu à porta, há possibilidade de haver um Mundial muito em breve, por isso, quem esperou tanto tempo também espera mais um bocado”, assumiu a experiente jogadora, de 36 anos, garantindo que “enquanto se sentir bem fisicamente e mentalmente” vai continuar a estar na seleção “com o maior gosto e o maior orgulho”.“Nem que seja no banco a bater palmas”, brincou a capitã, apostada em aplaudir a conquista de um título europeu inédito para a história do futsal português feminino.