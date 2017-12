Seleção feminina conhece adversárias na Algarve Cup

Mário Aleixo - RTP 06 Dez, 2017, 11:19 / atualizado em 06 Dez, 2017, 11:19 | Seleção Nacional

A equipa das quinas, 34ª do "ranking" da FIFA, vai deparar-se com seleções mais bem colocadas na hierarquia, casos da Austrália, sexta, da Noruega, 14ª, e a Coreia do Sul, 15ª.



"São equipas competitivas, de diferentes continentes, logo com diferentes filosofias de treino e de jogo. Vai ser importante para a equipa crescer e vai ser uma ajuda para a qualificação que está a decorrer (para o Mundial2019) e também para o próximo Europeu", afirmou a diretora da Federação Portuguesa de Futebol Mónica Jorge, em declarações reproduzidas pelo organismo.



Entre as 12 seleções participantes na competição algarvia estão também a Holanda, atual campeã da Europa, a Dinamarca, finalista vencida no campeonato europeu, o Japão e a Islândia, no Grupo 3, enquanto o agrupamento 2 vai contar com Canadá, Suécia, China e Rússia.



"É um privilégio (ter estas equipas em Portugal) e continuamos a dizer que é um dos melhores torneios do mundo de futebol feminino. É uma mais-valia ter equipas de topo neste torneio e queremos manter este nível", afirmou Mónica Jorge, sobre a presença de nove das 15 primeiras colocadas da hierarquia da FIFA na Algarve Cup.