Seleção feminina de futsal vence Espanha

Precisamente um ano depois da derrota por 3-2 frente à seleção do país vizinho, nas meias-finais do Europeu de 2023, na Hungria, o conjunto às ordens do selecionador Luís Conceição venceu com golos de Kika, aos sete minutos, e de Lídia Moreira, aos 36, depois de a seleção tricampeã europeia ter igualado aos 30, por Antía.Com a guarda-redes Maria Odete, Inês Matos, Leninha, Janice Silva e Fifó no "cinco" inicial, a equipa das quinas atacou várias vezes na fase inicial, frente a um adversário pronto a fazer o mesmo, e aproveitou a toada vertiginosa ao minuto sete, quando Kika se enquadrou com a baliza de longe para bater a guarda-redes Silvia Aguete.A equipa lusa susteve a reação adversária no que restou da primeira parte, apesar do remate de Rojo, aos 10 minutos, e da ocasião clara de Irene Samper, aos 12, e reentrou melhor na segunda metade do desafio, com os remates de Janice Silva e Carolina Pedreira a esbarrarem em Marta, a outra guarda-redes de Espanha.O conjunto espanhol reagiu a partir dos 28 minutos e igualou aos 30, num remate cruzado de fora da área de Antía, mas, apesar do crescimento adversário, Portugal continuou de olhos na baliza e repôs a vantagem numa recarga certeira de Lídia Moreira, após isolar-se, a 04.15 minutos do fim.Nos quatro minutos finais, a equipa às ordens da selecionadora Clàudia Pons jogou com guarda-redes avançada e cercou a área contrária, mas Ana Catarina Pereira, guarda-redes de Portugal na segunda parte, segurou o triunfo luso com uma mão cheia de intervenções atentas.Após um jogo em que Luís Conceição utilizou as 14 jogadoras ao seu dispor, Portugal encerra o torneio frente ao Brasil, às 20h00 de terça-feira, também em Fafe, num duelo entre duas formações totalmente vitoriosas no quadrangular em curso, que inclui ainda a seleção do Japão.