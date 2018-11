Partilhar o artigo Seleção feminina de sub-17 enfrenta França, República Checa e Irlanda do Norte para o Euro2019 Imprimir o artigo Seleção feminina de sub-17 enfrenta França, República Checa e Irlanda do Norte para o Euro2019 Enviar por email o artigo Seleção feminina de sub-17 enfrenta França, República Checa e Irlanda do Norte para o Euro2019 Aumentar a fonte do artigo Seleção feminina de sub-17 enfrenta França, República Checa e Irlanda do Norte para o Euro2019 Diminuir a fonte do artigo Seleção feminina de sub-17 enfrenta França, República Checa e Irlanda do Norte para o Euro2019 Ouvir o artigo Seleção feminina de sub-17 enfrenta França, República Checa e Irlanda do Norte para o Euro2019