Seleção feminina prepara jogo com a Escócia

O jornalista da Antena 1 João Gomes Dias segue a preparação da equipa das quinas e procura perceber o sentimento das jogadoras nacionais.



A jogadora Diana Silva confessou ao repórter do que mais gosta no futebol e falou com cautela do jogo com as escocesas.



Quinta-feira nos jogos do Grupo A, a Bélgica venceu a Noruega por 2-0 e a Holanda venceu a Dinamarca por 1-0.



Lidera a Holanda, Dinamarca e Bélgica em segundo com três pontos, a Noruega está em último com zero pontos.