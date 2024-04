Seleção feminina sub-19 fecha qualificação para o Europeu com triunfo sobre a Suíça

Com este triunfo, Portugal termina esta fase de qualificação com quatro pontos, atrás da Inglaterra, com nove, mas à frente de Itália e Suíça, com dois e um ponto, respetivamente.



Ainda à procura do primeiro golo nesta fase de qualificação, a equipa portuguesa entrou no encontro ao ataque e logo aos três minutos Lara Martins teve o primeiro duelo com os ferros da baliza suíça. Lançada por Mafalda Mariano e depois de tirar a guarda-redes do caminho, a avançado acertou em cheio no poste com a baliza deserta.



Aos 12 minutos foi Fuchs, a guarda-redes helvética, a desviar um canto de Mafalda Mariano para a barra, e à passagem da meia hora de jogo foi a própria médio do Benfica a atirar ao poste num remate de fora da área.



O primeiro lance de perigo da Suíça no jogo surgiu pouco depois, com Catarina Potra a evitar o primeiro golo num remate à queima de Potier, e dois minutos depois, aos 35, Neide Guedes conseguiu mesmo desfazer o nulo. Depois de uma boa combinação no flanco direito, a portuguesa tentou o cruzamento, mas a bola foi desviada e acabou mesmo no fundo da baliza suíça.



Na segunda parte, a Suíça voltou ao relvado mais adiantada no terreno de jogo e Portugal passou pela fase mais difícil no jogo. Com pouco espaço para jogar, lutou-se muito a meio-campo e, mais fortes fisicamente, as suíças ganharam vários duelos com as jovens lusas.



Contudo, a formação orientada por Marisa Gomes aguentou esse período mais difícil e pertenceu-lhe a melhor oportunidade de golo, ao minuto 73. Numa jogada de contra-ataque, Carolina Santiago ultrapassou toda a defesa suíça e só foi parada por Irina Fuchs, em mais uma grande defesa da helvética. Na recarga, Luísa Brás procurou desviar a bola ao poste mais distante, mas exagerou na direção e a bola passou a rasar o poste.



Até final, Portugal, instalado no meio-campo suíço, manteve a adversária longe da baliza de Catarina Potra e conquistou os três pontos, que permitiu às lusas conquistar o segundo lugar do grupo Grupo A3 de qualificação, com quatro pontos, atrás da Inglaterra, que somou nove pontos em três jogos e se qualificou para o Europeu.







Jogo no campo n.º 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras.



Portugal - Suíça, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.







Marcadores:



1-0, Neide Guedes, 35 minutos.







Equipas:







- Portugal: Catarina Potra, Érica Cancelinha, Gabriela Vinhas (Inês Meninas, 90+4), Ana Pinto, Ana Ribeiro, Marta Gago (Ana Cunha, 90+4), Mafalda Mariano (Carolina Santiago, 62), Luísa Brás (Inês Simas, 75), Neide Guedes, Maria Ferreira (Rita Almeida, 62) e Lara Martins.



(Suplentes: Íris Esgueirão, Joana Silva, Ana Cunha, Carolina Santiago, Rita Almeida, Inês Meninas, Inês Simas e Carolina Ferreira).



Selecionador: Marisa Gomes.







- Suíça: Fuchs, Dysli (Tauriello, 90), Knapp, Tramezzani, Egli, Munger (Muratovic, 76), Kamber, Ivelj (Klingenstein, 61), Luyet (Fontaine, 61), Potier (Ibishaj, 46) e Ragusa.



(Suplentes: Ammar, Burge, Muratovic, Tauriello, Bennewitz, Brugger, Fontaine, Klingenstein e Ibishaj).



Selecionador: Veronica Maglia.







Árbitro: Marina Zivkovic (Ser).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tramezzani (26), Mafalda Mariano (42), Gabriela Vinhas (78) e Dysli (84).



Assistência: Cerca de 200 espetadores.