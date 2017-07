Seleção feminina treina à chuva e sem Cláudia Neto

Mário Aleixo - RTP 25 Jul, 2017, 10:48 / atualizado em 25 Jul, 2017, 10:49 | Seleção Nacional

A capitã de Portugal não subiu ao relvado do centro de treinos de Orschoit Vooruit, por se encontrar a fazer gestão de esforço, numa época muito sobrecarregada para a número "7" da equipa portuguesa.



A jogadora, a mais internacional em atividade, com 108 jogos, apenas entrou na fase final do estágio ainda em Lisboa, na Cidade do Futebol, devido a compromissos no seu clube, as suecas do Linkopings.



Nos 15 minutos abertos à imprensa da sessão de trabalho, o selecionador Francisco Neto limitou-se a fazer exercícios físicos com as jogadoras, enquanto num grupo à parte o técnico Rafael Costa trabalhou com as guarda-redes.



Viagem para Tilburgo



Portugal viajará na quarta-feira para Tilburgo, onde fará o treino de adaptação ao relvado do Estádio Willem II, a 18 quilómetros da unidade hoteleira, mas regressará a Oisterwijk, face à proximidade do local.



A Inglaterra não fará treino oficial no Estádio, mas dará a conferência de imprensa às 16h15 de Lisboa, seguindo-se a do técnico português, Francisco Neto, às 17h30.



Portugal chega ao último jogo com três pontos, resultado da vitória diante da Escócia (2-1). Na frente do grupo D está a Inglaterra com seis pontos, seguida da Espanha com três, face à vitória sobre Portugal (2-0).



Bruno Fernandes agradece



O triunfo histórico da seleção no seu primeiro Europeu de sempre tem levado a várias reações e, na segunda-feira, foi o médio Bruno Fernandes, jogador que saiu da Sampdoria para o Sporting e capitão dos sub-21, a deixar uma mensagem de apoio à equipa feminina.



"Era só para dar os parabéns e dizer que espero que seja a primeira de muitas vitórias nesse europeu e que Portugal já está orgulhoso do que estão a fazer", foram as palavras do médio para o selecionador Francisco Neto.