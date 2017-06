Seleção inicia `caminhada` com grupo alargado a 25 jogadoras

Lusa 19 Jun, 2017, 17:13 | Seleção Nacional

É uma lista ainda provisória para o Europeu, competição que Portugal vai disputar pela primeira vez, de 16 de julho a 06 de agosto, mas da qual vão sair as 23 jogadoras definitivas que estarão na Holanda.

Em relação à última convocatória, para os jogos particulares a 08 e 11 de junho com o País de Gales, o selecionador português abdicou da defesa Joana Marchão, do Sporting, que teve a sua primeira internacionalização com o País de Gales.

O técnico fez regressar à convocatória a defesa Raquel Infante, do Levante, que esteve em dois jogos no apuramento, com Montenegro e Finlândia, bem como a médio Amanda da Costa e a avançada Suzane Pires.

Das escolhas fazem também parte Patrícia Morais, Ana Borges e Laura Luís, jogadoras que foram chamadas para os particulares com o País de Gales, mas acabaram, em fases diferentes, dispensadas, devido a lesões.

"A informação que temos é que a partir de dia 26 poderão integrar a equipa. O processo de recuperação de algumas lesões poderá ter alguns percalços, mas em virtude das lesões estarão totalmente recuperadas", esclareceu o técnico.

No Europeu, o técnico português defende que Portugal quer dar continuidade ao trabalho, num espírito igual àquele que levou a equipa a um histórico apuramento.

"É a primeira vez que estamos presentes, reconhecemos valor adversários, das 16 Portugal é a equipa com menor `ranking`, mas não isso não nos tira ambição. Foi a união, forma e coletivo que nos levou a este europeu, foi assim que encurtámos distâncias para as grandes equipas a Europa", disse.

Francisco Neto reconheceu que a "responsabilidade é grande", mas disse entender que, antes de tudo, "é uma honra imensa" para todos, num Europeu em que a meta é saber que se deu tudo no final de cada jogo.

"É um grupo de grande exigência, com um grau de dificuldade enorme, a Inglaterra foi terceira no Mundial, a Espanha a que se apurou com melhor `score`, a Escócia tem jogadoras provenientes do campeonato inglês", analisou o selecionador.

Um desafio que vai obrigar a que a equipa das `quinas` se apresente na sua capacidade máxima: "só um Portugal ao mais alto nível pode dar resposta às exigências do jogo".

Portugal, integrado no Grupo D do Europeu feminino, começa por defrontar a Espanha, a 19 de julho, em Doetinchem, seguindo-se, a 23 de julho, a Escócia, em Roterdão, e a 27 a Inglaterra, em Tilburgo.

Na próxima semana, a 26 de junho, a seleção concentra-se em estágio para o Europeu, iniciando um período de trabalho de 11 dias até que Francisco Neto divulgue a 07 de julho as 23 `eleitas` para o campeonato.

Lista de 25 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Sporting de Braga), Patrícia Morais (Sporting), Jamila Martins (Futebol Benfica).

- Defesas: Carole (BV Cloppenburg/Ale), Matilde Fidalgo (Futebol Benfica), Mónica Mendes (FC Neunkirch/Sui), Sílvia Rebelo (Sporting de Braga), Raquel Infante (Levante/Esp).

- Médios: Amanda da Costa (Boston Breakers/EUA), Andreia Norton (Sporting de Braga), Cláudia Lima (Boavista), Cláudia Neto (Linköpings FC/Sue), Dolores Silva (Sporting de Braga), Diana Gomes (Valadares Gaia), Tatiana Pinto (Sporting), Fátima Pinto (Sporting), Melissa Antunes (Sporting de Braga), Vanessa Marques (Sporting de Braga).

- Avançadas: Ana Leite (Bayer Leverkusen/Ale), Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Grindavik FC/Isl), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Sporting de Braga), Laura Luís (Sporting de Braga), Suzane Pires (Santos/Bra).