Seleção portuguesa abandona Oslo e monta estágio na Suécia

Após o triunfo sobre a Noruega (2-1), que deixou Portugal na liderança do agrupamento, a comitiva lusa abandona Oslo ao final da manhã e viaja de avião até Copenhaga, seguindo depois de autocarro para Malmo, que fica a cerca de 40 quilómetros da capital dinamarquesa.



Em solo sueco, no Eleda Stadion, a seleção nacional tem um treino de recuperação agendado para as 17:00, num dia em que será totalmente fechado à comunicação social.



Bruno Fernandes falhou o duelo com a Noruega e está em dúvida para o jogo com os dinamarqueses.



Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, que no domingo recebeu e bateu o País de Gales, por 2-0.



O Dinamarca-Portugal está agendado para quinta-feira para as 20:45 (19:45 horas de Lisboa), no Estádio Parken.



