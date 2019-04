Seleção portuguesa de sub-16 termina Torneio de Montaigu em sexto lugar

Lusa Comentários 22 Abr, 2019, 15:05 / atualizado em 22 Abr, 2019, 15:06 | Seleção Nacional

Em França, golos de Nicolas Galdeano, aos 38 e 43 minutos, além de outro tento de Miguel Vidal, aos 52, condenaram a equipa ao sexto posto, entre oito participantes, sendo que os lusos entravam na prova tendo vencido as duas últimas edições.



A equipa mais titulada da competição, com outros dois triunfos em 2010 e 2012, perdeu com Argentina (1-0) e Inglaterra (3-1), vencendo apenas um jogo, frente à Costa do Marfim, mas por falta de comparência do adversário, num resultado de 3-0 atribuído na ‘secretaria’.