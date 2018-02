Seleção portuguesa de sub-17 vence Alemanha e conquista torneio do Algarve

Lusa 13 Fev, 2018, 21:21 | Seleção Nacional

A equipa das 'quinas' entrou forte no jogo, face à necessidade de vencer, tendo em conta que o adversário partiu na liderança para a última jornada, com mais um ponto, e sujeitou, desde cedo, a defesa alemã a uma pressão que resultou no golo de Félix Correia, aos 25 minutos, na sequência de um cruzamento do flanco direito.



O golo que confirmou o triunfo surgiu já na segunda parte, aos 52 minutos, por Jair Tavares, que rematou com sucesso de fora da área, no dia em que completou 17 anos.



Com este triunfo, a seleção portuguesa conquistou o torneio Internacional do Algarve com um total de seis pontos, fruto das vitórias frente a Inglaterra, por 4-0, na jornada inaugural, e Alemanha, por 2-0, e da derrota com a Holanda, por 2-0.



Em segundo lugar ficou a Alemanha, com quatro pontos, em terceiro, com os mesmos pontos, os atuais campeões europeus de sub-17, a Inglaterra, que venceu hoje em Loulé a Holanda por 2-0, último classificado com três pontos.