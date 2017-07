Seleção sub-19 ataca meias-finais do Europeu

Mário Aleixo - RTP 12 Jul, 2017, 08:06 / atualizado em 12 Jul, 2017, 08:06 | Seleção Nacional

Na antevisão da meia-final com a Holanda que se joga no Estádio David Petriashvili, em Tbilisi, o treinador luso Hélio Sousa disse esperar "um jogo muito competitivo", mas que Portugal "não irá alterar a sua forma de jogar".



Hélio Sousa adiantou que a seleção, já habituada a marcar presença em meias-finais, está preparada para enfrentar todos os cenários possíveis, como prolongamento e grandes penalidades, e pretende melhorar a eficácia no capítulo da finalização.





Quanto à Holanda, que terminou em segundo o grupo B, atrás da Inglaterra -- Portugal foi primeiro do A à frente da República Checa --, Hélio Sousa considera que "é uma seleção com jogadores muito competentes, avançados rápidos, tecnicistas e com boa mobilidade"."Jogam num bloco compacto e, como todas as seleções holandesas, são muito competitivos, mas temos que contrariar isso, não fugindo à nossa identidade, pondo os nossos pontos mais fortes no jogo e diminuir os deles", referiu.A estratégia de Portugal para a meia-final, ainda de acordo com o selecionador, passa por "diminuir ao máximo as possibilidades de os holandeses criarem situações de perigo, impedindo-os de ganhar confiança na possibilidade de obter um resultado positivo".