Semedo falha Lituânia

Semedo saiu lesionado do jogo do último sábado frente à Sérvia (vitória por 4-2), em Belgrado, igualmente do Grupo B de apuramento para o próximo Europeu, e não está em condições de hoje subir ao relvado sintético do LFF Stadionas, tendo ficado fora da lista final de 23 jogadores que Fernando Santos entregou na UEFA.



Tal como já tinha acontecido com a Sérvia, Daniel Podence, que foi uma das estreias da convocatória, também ficou de fora das opções do Selecionador Nacional e vai assistir ao encontro nas bancadas.



Ferro, que é igualmente estreante e que foi chamado para render o lesionado Pepe, está nos 23 e poderá somar em Vílnius a primeira internacionalização pela seleção principal.



O Selecionador Fernando Santos convocou 25 futebolistas, mas só pode integrar 23 na lista final que é entregue à UEFA, até à meia-noite do dia do encontro.



Portugal procura hoje reforçar o segundo lugar do Grupo B e aproximar-se da líder Ucrânia, na deslocação ao terreno do último classificado do agrupamento.



Uma vitória no primeiro confronto oficial de sempre com os lituanos e um 'tropeção' da Sérvia no Luxemburgo, num encontro que se também se realiza hoje, deixará a seleção nacional com a qualificação praticamente no 'bolso' e com plenas hipóteses de ainda chegar ao primeiro lugar.



O jogo de hoje será o primeiro de sempre da Seleção lusa na Lituânia, num historial que inclui dois particulares, realizados em 2000 (5-1 em Viseu) e em 2004 (4-1 em Setúbal).



O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), seguida por Portugal (cinco em três), Luxemburgo (quatro, em quatro), Sérvia (quatro, em quatro) e Lituânia (um, em quatro).



O primeiro Lituânia-Portugal de sempre tem início agendado para as 21:45 (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do holandês Bas Nijhuis.