Sub-21 de Portugal querem surpreender a Espanha

Mário Aleixo - RTP 19 Jun, 2017, 10:15 | Seleção Nacional

Uma vitória colocará a seleção lusa nas meias-finais da prova. A seleção sabe do seu potencial e também do valor da equipa espanhola.



Especial atenção para o avançado Marco Asensio que marcou três dos cinco golos da goleada imposta à Macedónia, por 5-0.



Daí a especial atenção que será pedida à dupla de centrais portuguesa Edgar Ié/Rúben Semedo.



Na Polónia o jornalista da Antena 1, Fernando Eurico, constatou junto dos futebolistas Bruno Fernandes e João Cancelo otimismo embora reconheçam muito valor à equipa espanhola.





Apesar de não se preverem modificações substanciais no “onze” da formação lusa para o jogo frente a Espanha poderá acontecer que Renato Sanches ganhe o lugar a João Carvalho mo meio-campo enquanto Bruma poderá substituir Diogo Jota no ataque para fazer dupla com Gonçalo Guedes.O jornalista da Antena 1 Fernando Eurico ouviu Renato Sanches garantir que está ultrapassado o problema que tinha nos ouvidos e às ordens do treinador Rui Jorge.Ao final da tarde desta segunda feira, às 19h00, Rui Jorge e um jogador fazem a antevisão do jogo com Espanha, em conferência de imprensa, e de seguida a equipa cumpre o último treino antes do jogo, em Gdynia.Recorde-se que em 12 jogos oficiais de Sub-21, Portugal e Espanha somam o mesmo número de vitórias (quatro) e de golos marcados (13).