Titulares com Espanha poupadas e com treino de recuperação

Lusa 20 Jul, 2017, 19:14 | Seleção Nacional

As 23 convocadas marcaram presença no relvado, num início de sessão com troca de bola, em grupos de quatro, e corrida, e depois o selecionador Francisco Neto dividiu o grupo entre titulares e suplentes.

As titulares Dolores Silva, Carole Costa, Sílvia Rebelo, Ana Borges, Vanessa Marques, Tatiana Pinto, Diana Silva, Ana Leite, Suzane Pires e Cláudia Neto ficaram de um lado, e de outro ficaram as que estiveram no banco, incluindo as suplentes utilizadas Laura Luís, Melissa Antunes e Carolina Mendes.

O técnico português ensaiou com as jogadoras remates à baliza, na qual alternaram as guarda-redes Patrícia Morais, Rute Costa e Jamila Marreiros, e jogadas `desenhadas` num terço de campo, com saída e rápidas trocas de bola entre as jogadoras, pressionadas por adversárias.

A sessão, com início às 17:30 locais (16:30 de Lisboa), durou apenas 45 minutos para as titulares de quarta-feira na derrota com Espanha, por 2-0, mantendo-se as restantes futebolistas em campo, com trabalho específico de transição e finalização.

De manhã, na unidade hoteleira de Oisterwijk, já tinha falado à imprensa a avançada Diana Silva, jogadora do Sporting e estudante finalista de Ciências Farmacêuticas, que mantém viva a esperança de um bom resultado no segundo jogo do Europeu.

"A Escócia (goleada quarta-feira por 6-0 pela Inglaterra), se calhar, é uma seleção mais ao nosso nível, mas também é um adversário muito forte e vamos ter que ter as nossas precauções contra elas", disse.

Portugal continuará na sexta-feira a preparação em Oisterwijk para o seu segundo jogo no Europeu, antes de seguir viagem no sábado para Roterdão, cidade palco do jogo diante da Escócia, no domingo, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa).

A Inglaterra lidera o Grupo D, com os mesmos três pontos da Espanha, mas com vantagem na diferença de golos, face à goleada à Escócia (6-0).