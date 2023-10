Toti Gomes falha jogo de Portugal com a Eslováquia

Com apenas 23 jogadores a poderem ser inscritos na lista de jogo da UEFA, o defesa do Wolverhampton acabou por ser o elemento "riscado" da escolhas do selecionador Roberto Martínez para a partida da sétima jornada do Grupo J.Toti Gomes, de 24 anos, integra pela terceira vez os convocados do técnico espanhol, mas ainda não viveu a estreia pela seleção nacional e vai assistir ao duelo com os eslovacos nas bancadas do Estádio do Dragão, no Porto.Em caso de vitória, Portugal garante o apuramento para o Europeu, naquela que será a nona presença lusa na fase final da prova e oitava consecutiva. O empate será suficiente no caso de o Luxemburgo perder na Islândia.