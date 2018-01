Vítor Hugo quer trazer uma medalha do Europeu de futsal

Lusa 20 Jan, 2018, 17:00 | Seleção Nacional

"Não passa pela nossa cabeça vir da Eslovénia sem uma medalha. Sou um dos 14 em busca do objetivo", afirmou Vítor Hugo, em declarações publicadas no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.



O guarda-redes advogou que "Portugal é candidato a ganhar todos os jogos" que vai disputar no torneio, reforçando que os adeptos da seleção nacional "podem contar" com o empenho dos 14 jogadores escolhidos pelo selecionador Jorge Braz.



Vítor Hugo alertou para a importância de "entrar bem" no Grupo C do Campeonato da Europa, na estreia frente à Roménia, a 31 de janeiro, antes de, provavelmente, "decidir o primeiro lugar" com a Ucrânia, a 04 de fevereiro.



O guarda-redes apontou a Espanha, a Itália e a Rússia como as principais favoritas à conquista do título europeu, mas prometeu que a seleção portuguesa será capaz de "morder-lhes os calcanhares" e intrometer-se na luta pelas medalhas.



Antes da partida para a Eslovénia, marcada para 28 de janeiro, Portugal vai disputar dois encontros de preparação, em Torres Novas, com a Tailândia, a 25 de janeiro, e Marrocos, no dia seguinte, ambos com início às 20:30 horas.