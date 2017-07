Bruno de Carvalho pede atitude e compromisso para a época

Mário Aleixo - RTP 17 Jul, 2017, 09:22 / atualizado em 17 Jul, 2017, 10:12 | Sporting

À Sporting TV o líder do clube abordou a importância deste período de preparação junto dos emigrantes que são adeptos dos “leões” e justificou: “Tem sido, como sempre, um convívio magnífico em todos os jogos. Já foi assim em estágios anteriores, seja qual for o país. Estes momentos são importantes para eles perceberem que somos humanos. E para nós, para percebermos que do outro lado estão adeptos que sofrem, que são apaixonados pelo clube. E é com isto que nós podemos ter aquilo que eu acho que é muito importante para esta época, que é a atitude e o compromisso”.





Satisfeito com o apoio que a equipa tem recebido o presidente leonino concretizou a sua ideia ao afirmar: “Isto também é criar essa relação, de atitude e compromisso com os objetivos do clube e destes adeptos. Por isso, a resposta foi magnífica. Agora, temos de ser nós a dar a melhor resposta e fazer tudo para sermos os melhores no campeonato”.Bruno de Carvalho concluiu o seu raciocínio ao especificar: “Durante muito tempo não se teve esta preocupação, de demonstrar claramente àqueles que servem o clube a dimensão mundial do Sporting. Faz com que eles sintam a verdadeira responsabilidade que é envergar esta camisola. E é uma responsabilidade muito, muito grande”.