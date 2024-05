Câmara de Lisboa saúda Sporting campeão

“Uma instituição com um palmarés riquíssimo, que soma momentos inesquecíveis e que faz do ecletismo desportivo a sua grande bandeira. A época desportiva 2023/24 marca mais um ponto alto dessa história, resultado da concretização prática do lema que consta do registo do clube”, assinalou a CML, em comunicado, datado de quarta-feira.



O município saudou “todos os atletas, equipa técnica, pessoal de apoio e dirigentes que se sagraram campeões nacionais”, mas também “os sócios e adeptos do Sporting Clube de Portugal, que apoiaram e celebraram a vitória do seu clube, com um comportamento cívico digno de nota positiva”.



A CML salientou que o Sporting “é das instituições mais importantes” da capital portuguesa, “exemplo de serviço, pelo desporto, ao país e, em particular, à cidade”, considerando que o clube de Alvalade é “um privilégio para Lisboa”.



O Sporting sagrou-se no domingo campeão português de futebol pela 20.ª vez, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0, na 32.ª jornada da I Liga, para chegar ao título.



Com aquele resultado, o Sporting, que no sábado tinha vencido em casa o Portimonense, por 3-0, voltou a conquistar o título, depois do último em 2020/21, somando 84 pontos, mais oito do que o Benfica, que poderá apenas conquistar seis nas duas últimas rondas.



Os adeptos leoninos festejaram a conquista em toda a cidade de Lisboa, mas concentrando-se na para do Marquês de Pombal, onde as celebrações se prolongaram pela madrugada de segunda-feira e contaram com a presença de jogadores, treinadores e dirigentes do clube.