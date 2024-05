Capitães do Sporting satisfeitos com garantia da continuidade de Rúben Amorim

"Foi o presidente que disse e estamos todos contentes por ele continuar aqui. Estamos muito felizes e é bom para o Sporting que continue", realçou o central uruguaio Coates aos jornalistas, no final da cerimónia protocolar presidida pelo autarca Carlos Moedas.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, confirmou durante o seu discurso que o treinador, que venceu dois títulos nacionais em quatro anos, vai prosseguir no clube na próxima temporada, considerando Amorim "um dos melhores treinadores do mundo".

"Acho que o `mister` é um garante de estabilidade, de competência e conhecimento no clube. É um dos nossos trunfos no universo sportinguista e sabemos que pode ser um detalhe que diferencia ganharmos ou não ganharmos", afirmou, por sua vez, Luís Neto.

Coates, Luís Neto e Adán foram os porta-vozes do plantel e apontaram à conquista da Taça de Portugal no próximo domingo, juntando mais um troféu ao período de sucesso do clube lisboeta, que pretende prosseguir a campanha vitoriosa nas próximas épocas.

"Não sei se é uma nova era. Ao largo da sua história, o Sporting ganhou muitas coisas. Infelizmente, nos últimos tempos não tinha ganho tanto, mas conseguimos, em quatro anos, ser campeões duas vezes e isso é positivo para todos nós. Sabemos que, para o ano, será muito difícil, mas vamos tentar novamente", atirou o central sul-americano.

Já o guarda-redes espanhol Adán pediu uma forte presença de adeptos sportinguistas no Estádio Nacional, em Oeiras, na final da Taça de Portugal frente ao FC Porto, com o futebolista a expressar que a receção na Câmara "é mais um momento para recordar".

"É mais um momento para recordar e é um dos últimos que me resta aqui no Sporting. Espero na próxima semana voltar a estar aqui com todos os sportinguistas. O segredo é esta união entre adeptos e equipa. Durante toda a época, foi importante e cresceu a ilusão entre os adeptos, dando como resultado este campeonato", salientou o jogador.

A Praça do Munícipio ficou hoje repleta de adeptos `leoninos` durante a receção e Luís Neto entende que é "mais uma prova de sportinguismo", com a crença do grupo, após uma época menos conseguida, a ter sido determinante para a conquista do 20.º título.

"Foi a crença desde uma época dura no último ano, com um quarto lugar. Juntámo-nos todos e percebemos o que podíamos melhorar, sempre focados no nosso objetivo e no caminho certo. Mantivemos o rumo apesar da época não tão positiva e conseguimos o que todos queríamos. No domingo vamos disputar um troféu muito importante para o clube e vamos com tudo", assumiu o central, que também fez a última época no clube.

Também Coates garantiu que o Sporting vai fazer de tudo "para vencer" o FC Porto no derradeiro encontro da temporada, tendo todos a "mesma obrigação" que até aqui, e, com as saídas de Neto e Adán, vê Nuno Santos como um possível capitão dos lisboetas.

"Estamos sempre a brincar com o Nuno e acho que é positivo para o grupo ver o bom ambiente que há. Noto capacidade e qualidade para ele ser um dos capitães", atestou.