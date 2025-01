"Champions". Sporting ambicioso recebe Bolonha

À entrada para esta última jornada, o Sporting ocupa a 23.ª posição da classificação e precisa de pontuar para fechar a qualificação para os play-offs de acesso à fase a eliminar, adquirindo este jogo um caráter extremamente decisivo.





Os "leões" vêm de uma vitória frente ao Nacional (2-0), respondendo bem ao desaire anterior, frente ao RB Leipzig (2-1) - que dificultou as contas na Europa - e têm respondido bem - apesar dessa derrota - ao difícil calendário neste arranque de Rui Borges no comando.





Gyokeres e Morita falharam o treino de terça-feira e ficaram fora dos convocados, aumentando um lote de ausências que já contava com Pote, Nuno Santos, Eduardo Quaresma e St. Juste.





As opções são algo limitadas para o técnico leonino, que deve, assim, apostar num "onze" relativamente semelhante ao do último jogo, mudando (provavelmente) Harder, na frente, Debast (ou João Simões) no miolo e Israel para a baliza (Rui Silva não está inscrito).





Do outro lado temos um Bolonha que foi a sensação da Serie A na época passada, sentiu a saída de Thiago Motta, mas tem vindo a ganhar regularidade, sob o comando de Vincenzo Italiano, com o decorrer da época.





O técnico italiano tem apostado numa grande rotação da equipa nas últimas semanas - como ficou bem patente no jogo com o Benfica (0-0) -, o que traz alguma imprevisibilidade ao jogo. Se a turma transalpina se aproximar do que se viu na Luz há umas semanas, é uma equipa sem medo de se defender em bloco baixo, mas com qualidade na frente para sair na transição, pelo que os "leões" terão que estar atentos a esse momento do jogo. É uma equipa com as suas dificuldades quando pressionada, mas bem organizada.