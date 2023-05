Daniel Bragança renova com Sporting até 2027 com cláusula de 60 milhões de euros

O futebolista Daniel Bragança, que esteve fora dos relvados durante quase um ano por lesão, prolongou contrato com o Sporting até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, informou hoje o clube 'leonino'.