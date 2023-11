Edwards sofreu acidente de viação em Pegões

O acidente ocorreu esta manhã na estrada nacional 4, na zona de Pegões. Ao que a RTP apurou, Edwards sofreu apenas ferimentos ligeiros e foi transportado para a Academia.



Apesar de o acidente, que envolveu outra viatura, ter sido aparatoso, o extremo encontra-se bem na companhia de responsáveis do Sporting. O condutor do outro carro também saiu ileso, mas no local estiveram duas ambulâncias, os bombeiros e a GNR.





O treino dos "leões", cujo início estava previsto para as 10h00, foi ligeiramente atrasado com Edwards a ser observado pelo departamento médico do clube.