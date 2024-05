Festa do "leão" registada pela Antena 1

Após décadas de braço-de-ferro com o Benfica, o clube de Alvalade efetuou uma longa travessia no deserto entre 1982 e 2000, ficando 18 anos sem festejar a vitória no campeonato, que foi ainda mais prolongada depois do título alcançado em 2002, uma vez que só voltou a ter idêntico sucesso em 2021, 19 anos mais tarde.O cetro conquistado agora, graças à derrota do Benfica no terreno do Famalicão, por 2-0, permitiu aos "leões" consolidarem o terceiro lugar na lista de vencedores da I Liga, apesar de ainda estarem distantes do FC Porto, o clube segundo mais vitorioso, com 30.





Esta época o Sporting voltou a ser feliz e na noite de domingo e madrugada desta segunda-feira fez a festa aqui simbolizada na reportagem da jornalista da Antena 1, Inês Martins...