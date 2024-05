Gyökeres eleito jogador do mês de abril da I Liga de futebol

“Com um total de 20,83% dos votos dos treinadores principais da competição, o sueco, de 25 anos, volta a inscrever o seu nome nos prémios oficiais da Liga Portugal, em abril, depois de ter sido igualmente distinguido como avançado do mês”, refere a Liga Portuguesa de Futebol Profissional em comunicado.



Gyökeres superou a concorrência de Rafa Mujica (FC Arouca), que alcançou 15,28% dos votos, e ainda do colega de equipa Francisco Trincão, que recolheu 12,50% da preferência dos treinadores.



O avançado, que venceu o prémio de jogador do mês pela quinta vez na época, também foi distinguido em abril como o avançado do mês, com quatro golos nas cinco partidas disputadas na prova no período em avaliação, nas quais o Sporting alcançou registo de invencibilidade, somando quatro vitórias e um empate.



Os ‘leões’, que garantiram a conquista do 20.º título de campeão nacional, dominaram as distinções em abril, com Rúben Amorim a ser eleito o melhor treinador, Pedro Gonçalves o melhor médio e Gonçalo Inácio o melhor defesa, enquanto Ricardo Velho, do Farense, foi o escolhido para melhor guarda-redes.