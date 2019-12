Invasão de Alcochete. Virgílio Abreu diz ter visto Frederico Varandas a desviar-se de uma tocha

", disse o médico 11.ª na sessão do julgamento da invasão à academia 'leonina', tornando-se na primeira testemunha a referir a presença do atual presidente do clube, à data chefe do departamento médico.Virgílio Abreu disse ter participado numa reunião na véspera, com o então presidente Bruno de Carvalho, na qual foi dito que "".O médico classificou a reunião como "" e admitiu ter dito a Frederico Varandas que cancelasse as consultas do dia seguinte para estar no treino, explicando que o diretor clínico "".", contou.Virgílio Abreu, que já não está ligado ao Sporting, explicou como socorreu o avançado holandês Bas Dost, que não viu a ser ferido.", disse, acrescentando: "".Virgílio Abreu admitiu não saber quem captou as fotografias que mostram os ferimentos a Bas Dost, garantindo apenas que "" e "".O médico foi a única testemunha ouvida durante a manhã na 12.ª sessão do julgamento da invasão à academia 'leonina', em 15 de maio de 2018, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, com 44 arguidos, incluindo o antigo presidente do clube Bruno de Carvalho.

O julgamento prossegue à tarde com as inquirições do futebolista Daniel Podence, via Skype, e Ricardo Vaz.