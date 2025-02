LC. Sporting com missão quase impossível em Dortmund

Os "leões", que não vencem há três jogos - derrota com os alemães e empates com FC Porto (1-1) e Arouca (2-2) -, têm hoje tarefa muito complicada na Alemanha, após a derrota no primeiro jogo, com a equipa a quebrar na segunda parte.A agravar a situação, o treinador Rui Borges viu aumentarem os problemas com as lesões de Daniel Bragança, até final da época, e St. Juste, que se juntam a Geny Catamo, Pedro Gonçalves, Morita e Nuno Santos.Para Dortmund também não viajaram o goleador sueco Viktor Gyökeres, cuja condição física tem sido gerida, e o extremo internacional português Francisco Trincão.





Rui Borges assegurou que irá fazer mexidas na equipa: "Poderá aqui ou ali haver uma ou outra alteração, derivadas a esse cansaço acumulado. Faz parte, também é um bocadinho estratégico, para aquilo que é o Dortmund. Dentro daquilo que podemos, vamos tentar gerir uma outra ou outra situação, para no domingo, onde temos ainda menos soluções com os castigos, estarmos na máxima força para fazermos um grande jogo para o campeonato, que é isso que queremos". Na antevisão ao duelo, o treinadorassegurou que irá fazer mexidas na equipa: "".





Já o técnico dos germânicos Niko Kovac garantiu que os seus jogadores têm de estar atentos às eventuais dificuldades: "Temos de levar o jogo muito a sério, não podemos pensar que vai ser fácil, em futebol tudo é possível e temos de reduzir a possibilidade do Sporting, e isso apenas é possível dando 100 por cento".







O jogo entre Borussia Dortmund e Sporting, que terá arbitragem do italiano Davide Massa, tem início às 17h45 (horas de Lisboa), num play-off em que o vencedor defrontará o Lille ou o Aston Villa, equipas apuradas diretamente, nos oitavos de final da competição.