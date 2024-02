Liga Europa. Sporting à vontade

Um autogolo de Aurele Amenda, um penálti de Gyökeres e um tento de Gonçalo Inácio, contra um de Filip Ugrinic, selaram o triunfo do Sporting.Depois desses triunfos em reduto alheio, o conjunto leonino nunca se deixou surpreender em casa, nem passou sequer por sobressaltos, somando cinco triunfos e dois empates, a zero com os ingleses e a três com os cazaques.Em 2017/18, também no acesso aos oitavos de final, então os 16 avos, o Sporting venceu fora o Astana por 3-1 e, depois, também esteve a ganhar por 3-1 em casa, sofrendo dois golos sobre o final.





Vitória marcante em Southampton



O mais marcante triunfo fora por mais de um tento a abrir uma eliminatória aconteceu em Southampton, na segunda ronda da Taça UEFA de 1981/82, com o "onze" de Malcolm Allison a vencer por 4-2, com um golo de Jordão, dois de Manuel Fernandes e um autogolo.



O Sporting nunca desperdiçou uma vantagem folgada conseguida fora, nem perdeu em casa por dois tentos com uma equipa suíça no tempo regulamentar.



Na receção a helvéticos, os "leões" somam cinco vitórias, dois empates e uma derrota, na primeira ronda da Taça UEFA 1992/93, perante o Grasshopper, que chegou aos 90 minutos a vencer por 2-1, anulando o triunfo por 2-1 do Sporting em Zurique, para, depois, chegar ao 3-1 no prolongamento, com o ‘bis’ de Giovane Elber.



O Sporting já esteve quatro vezes nos "oitavos" da Liga Europa, em 2009/10, 2011/12 - quando fez a sua melhor campanha, atingindo as meias-finais -, 2017/18 e na época passada.



O jogo entre Sporting e Young Boys, da segunda mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.