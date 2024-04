Mariana Cabral admite que Taça da Liga feminina "pode cair para um lado ou outro"

Em conferência de imprensa de antevisão ao sexto dérbi lisboeta da temporada, que se realizará esta quarta-feira, pelas 17:45, Mariana Cabral admite existir um conhecimento muito grande entre as duas equipas e, por isso, com pouco espaço para surpresas.



"Sabemos que uma final é sempre muito equilibrada e um momento sempre muito competitivo que pode cair para um lado ou para o outro. Acho que as duas equipas se conhecem muitíssimo bem, mas isso não quer dizer que saibam o que uma ou outra vai fazer, porque como andamos com tantos jogos, torna-se não só futebol, como um pouquinho de xadrez", considerou, mostrando-se atenta aos detalhes.



Esta época, Sporting e Benfica mediram forças por cinco vezes, para três competições diferentes -- Supertaça, campeonato nacional e Taça de Portugal, tendo sido derrotado apenas numa ocasião em tempo regulamentar. Um registo positivo que a treinadora do Sporting pretenderá que se mantenha após a decisão da Taça da Liga



"No campeonato, o Sporting ganhou ao Benfica por duas vezes, portanto não foi por aí. Temos de focar-nos em nós e é por isso que queremos nesta final, fazer o melhor que conseguirmos e pudermos. Temos muita qualidade, temos sido competitivas em todas as competições e infelizmente na Taça de Portugal não iremos chegar à final e nesta final estamos. A responsabilidade é nossa e temos de fazer o melhor que pudermos", assinalou.



Depois de ter falhado a conquista da Supertaça e ter falhado o acesso à final da Taça de Portugal, Mariana Cabral olha para a Taça da Liga como uma oportunidade de conquistar um merecido troféu.



"O alento para quem está no Sporting é ganhar troféus. Isso é o objetivo, é para isto que trabalhamos todos os dias e portanto é aqui que queremos estar, é nas finais e poder conquistar troféus, independentemente dos adversários o nosso trabalho desde o primeiro dia da pré-época foi estarmos focadas em sermos cada vez melhores e ser cada vez mais equipa, fazer crescer as jogadoras mais jovens e lutar ao máximo por todos os troféus", assinalou.



Insistindo na ideia de que "as coisas demoram o seu tempo", Mariana Cabral admite que as equipas poderão estar em momentos diferentes das respetivas temporadas, mas nem por isso deixa de assinalar que a missão das suas comandadas é "chegar ao jogo na máxima capacidade" para colocar em prática, com uma prestação e resultado de sucesso, o progresso que têm vindo a encontrar com o passar das semanas.



Também a defesa Ana Borges anteviu o desafio entre Sporting e Benfica e deu conta do estado espírito positivo da equipa para a final da Taça da Liga, partilhando da ideia da sua treinadora relativamente à importância para as verdes e brancas em concentrarem-se em realizar o seu jogo.



"Se fizermos o que nos é pedido e praticarmos o futebol que sabemos, certamente estaremos mais próximas de conquistar, seja contra o Benfica, seja contra qualquer equipa", argumentou Ana Borges, determinada em erguer o troféu para o clube de Alvalade esta quarta-feira.



Depois de no passado fim de semana as 'leoas' terem garantido a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, a defensora identificou que esse será mais um alento para uma disputa que se prevê dificultada.



"Obviamente que é um motivo de muito orgulho sabermos que voltamos a jogar a Liga dos Campeões, até porque sabemos o clube em que estamos e jogar contra as melhores. Temos sempre de dar títulos aos nossos adeptos", reconheceu a internacional portuguesa.



Sporting e Benfica defrontam-se esta quarta-feira, pelas 17:45 horas, na final da Taça da Liga em futebol feminino, numa partida que se disputará no Estádio do Restelo, em Lisboa, e com arbitragem de Sara Pereira Alves, da associação de Viana do Castelo.