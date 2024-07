Mohamed Ali reforça baliza da equipa de andebol do Sporting

“O guarda-redes Mohamed Ali é o mais recente reforço da equipa principal de andebol do Sporting Clube de Portugal para 2024/2025. O internacional egípcio de 32 anos junta-se ao plantel dos campeões nacionais, vindo dos alemães do SG BBM Bietigheim, emblema que representou na segunda na metade da época passada, contribuindo para a subida de divisão rumo à Bundesliga”, assinalaram os "leões", no sítio oficial na Internet.



Internacional por aquela seleção africana em três ocasiões, Ali revelou que é “fã do clube há muito anos”, por culpa do futebolista português Nani, pelo que, agora, vê o sonho concretizar-se.



“Gosto do Sporting devido ao Nani. Para mim, quando era mais novo, era um dos jogadores de futebol que mais gostava de ver. O Sporting é um clube bastante conhecido no Egito, há muitos adeptos lá. Sou fã do clube há muitos anos e agora sou jogador do Sporting. É incrível. Posso dizer que é como um sonho", revelou.



Além de ter representado os germânicos do SG BBM Bietigheim, o novo reforço da baliza leonina jogou na primeira metade de época passada no Ciudad de Logroño, depois de um ano no Balonmano Sinfin, ambos do primeiro escalão de Espanha. Em França, vestiu as ‘cores’ do Angers SC, na II divisão, em 2021/2022.



"(Sporting) tem uma equipa com grande espírito, lutam muito e quero muito fazer parte disso. Estou aqui para lutar com eles e continuar aquilo que têm feito. Agora, estou num dos melhores clubes do mundo”, concluiu.