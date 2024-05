Mundial2030: FIFA visita estádios de Alvalade e da Luz e terça-feira vai ao Dragão

Os responsáveis do organismo que tutela o futebol mundial estiveram de manhã na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde foram recebidos pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, seguindo-se uma reunião em que ficaram a conhecer com algum detalhe a proposta da candidatura "Yalla Vamos 2030!".



No encontro participaram também equipas operacionais dos três clubes portugueses proprietários dos estádios que irão acolher o Mundial.



O estádio José Alvalade recebeu a primeira vistoria técnica, tendo o vice-presidente leonino André Bernardo dado as boas-vindas, cabendo a Alexandre Martins, 'match day manager' do Sporting, apresentar as valências do estádio.



A delegação da FIFA, chefiada por Nicholas Rozenberg, e da Comissão de Candidatura, liderada por António Laranjo, seguiu depois para o estádio da Luz, onde Miguel Bento, diretor comercial e de marketing do Benfica, deu o pontapé de saída para a visita guiada por Bruno Sá e Nuno Constâncio, diretores de eventos e de segurança.



Na terça-feira, a FIFA e a Comissão de Candidatura do Mundial2030 estarão no Estádio do Dragão para visitar as instalações do FC Porto.



Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o Campeonato do Mundo de 2030, anunciou a FIFA em outubro do ano passado.



Argentina, Paraguai e Uruguai também vão acolher três partidas do Mundial2030, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.