Nani e Bruno Alves analisam Sporting e FC Porto

Em declarações aos jornalistas à margem de um jogo de lendas realizado no pavilhão recém-inaugurado da Cidade do Futebol, em Oeiras, Nani e Bruno Alves comentaram a atualidade do futebol português, sobretudo dos clubes que representaram na carreira.



“Quando uma equipa tem um momento fantástico, com muitas vitórias consecutivas, há sempre um momento em que pode ter uma recaída, especialmente quando trocam de treinador. Estamos a voltar, estou a sentir a equipa a crescer outra vez e as vitórias dão confiança aos jogadores. Estão a fazer um excelente trabalho agora” realçou Nani.



O antigo avançado, de 38 anos, "pendurou as chuteiras" há somente um mês, quando representava o Estrela da Amadora, da I Liga, e mostrou o seu apoio à turma leonina, que é agora comandada por Rui Borges, treinador com “impacto imediato na equipa”.



“Acredito que temos equipa (para conquistar a Taça da Liga). Já mostrámos que somos uma equipa candidata a qualquer título em Portugal. Sabemos que vai ser uma partida difícil como sempre, pois final é final, mas temos de estar confiantes e estamos num bom momento”, assumiu, em alusão à final da prova, diante do rival lisboeta Benfica.



Defesa dá crédito a quem dirige



Já Bruno Alves comentou a atualidade do FC Porto e frisou que continua “a dar crédito e competência a quem está a dirigir e a treinar o clube”, eliminado na terça-feira nas meias-finais da Taça da Liga, com o Sporting, por 1-0, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.



“É necessário tempo. Os jogadores são responsáveis por trazer uma nova identidade. São quem tem de cumprir as ideias do presidente e do treinador. É muito importante ter essa responsabilidade dentro de campo, de construir e fazer um FC Porto campeão, com uma nova identidade e estrutura. Esperamos que seja feito com êxito”, apontou.