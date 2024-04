Rúben Amorim espera um jogo complicado em Famalicão

Foto: Lusa

Confrontado com duas questões disse que queria chegar ao jogo com o Famalicão com vantagem pontual. Correu melhor do que esperava? Matheus Reis está disponível? "Queria, em nome do Sporting, mandar um abraço ao Rui Duarte (treinador do Sp. Braga), passa pela pior coisa na vida de alguém. Somos pais, é o pior que se pode passar, força para seguir em frente. Em relação ao jogo temos de pensar nessa maneira pela envolvência que havia depois desse jogo. Os nossos adeptos ficaram stressados nessa altura e a ideia era chegar a este jogo na frente, a poder aumentar a vantagem. Aconteceu e vai ser um jogo complicado contra uma equipa que não perdeu os últimos 3 jogos, tem um treinador frente a quem não conseguimos ganhar no ano passado. O Reis não está disponivel, está a fazer tratamento, vai demorar um bocadinho".



A seguir mais duas perguntas. Sentiu a equipa mais ansiosa? Debast interessa ao Sporting? "Em relação ao mercado teremos tempo para falar. O Famalicão habitua-nos a ser um viveiro de jogadores, saem muitos jogadores, o projeto deles passa por isso, é muita gente nova. Não senti a equipa nada ansiosa. O que percebemos é que todas as sensações que tivemos como Gil Vicente, este jogo vai ser diferente. Famalicão é mais agressivo, mais perigosos no últimos terço, têm capacidade física diferente. Um jogador dentro da área especial na área, de cabeça, fortes nas transições... Estamos à espera de um jogo difícil, que queremos ganhar, a semana foi tranquila e estamos preparados".



Depois apergunta sobre como se gere este final de temporada psicologicamente? "A gestão por parte do treinador tem a ver com o contexto e o que sente do grupo. Às vezes é preciso puxar para cima, mostrar que ainda falta muito. O nervosinho antes dos jogos aumenta, sinto isso, a equipa quer muito ganhar e sente-se ansiosa, mas também está preparada para receber todas as informações. E a ganhar tudo é mais facil, estão prontos para tudo".



E será que este é o jogo mais crucial para o título? E o seu futuro, foi questionado pelos jogadores sobre isso? "Em relação ao meu futuro, não falei nada com os jogadores, senti essa necessidade quando se falou no acordo, mas como vinha para a conferência... Não me perguntaram nada, só perguntam quando há folgas... Estamos tão perto de algo tão importante que não temos tempo para pensar nisso. Sobre a importância do jogo, sabemos que é possível sermos campeões, mas importante é também a esperança que tiramos aos adversários. Queremos muito ganhar, ja estivemos do outro lado, queremos matar as esperanças dos adversários. Todos os jogos são importantes".



Depois uma questão individualizada, Gyökeres há quatro jogos sem marcar. Falou com ele? É o melhor momento do Sporting? "Estamos num bom momento, mas na viragem do ano tivemos um click, aumentámos o número de golos, foi uma boa sequência, aumentámos a fluidez e marcámos muitos golos. Em relação ao Viktor, faço como com os outros, vou dando algumas dicas, conversas informais. O que tem de fazer é aproveitar o momento, fez uma época fantástica e não precisa de estar stressado com os golos. Estão sempre à espera que marque 3 golos por jogo. Se aproveitar mais o jogo a bola vem ter com ele e entra na baliza. Ele quer muito marcar, mas tem de aproveitar mais o jogo".



Finalmente este jogo é o xeque para o título? E a postura do Famalicão: "Com Morita ou Dani, temos de olhar para o pé, para a ligação entre eles, quem gosta mais de jogar entre linhas... E também para o momento. Juntando tudo vamos escolher os melhores em função do momento. A conversa que vou ter, parte dela é no momento. Xeque-mate? Não vou dizer isso, se dissesse que acabava o campeonato aqui, teria um problema no jogo a seguir. Só quando tivermos com a taça na mão é o xeque no título, até lá temos de ganhar os nossos jogos".