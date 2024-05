Rúben Amorim recusa facilitar frente ao Chaves

"Isso é muito importante porque poucas equipas conseguiram vencer jogos todos em casa e também para recompensar apoio dos adeptos. A melhor preparação para o jogo seguinte é ganhar e jogar bem, vamos tentar isso".





O treinador começou por fazer uma declaração: Vamos aproveitar para nos despedirmos de jogadores importantes nesta caminhada, o Neto irá fazer o seu último jogo em Alvalade, o Adán também. É talvez a parte mais difícil de ser treinador, uma das razões que queremos ir para outro sítio e não ter de tomar estas decisões e eu tomei. Temos noção porque estamos aqui, porque fomos campeões no 1º ano e sem o Antonio não teria acontecido, por causa do Antonio estou aqui sentado a fazer parte de um momento muito bom do clube. Também o Çelikkaya... Este ano pedi para ficar mais um ano, mas agora tem de seguir o seu percurso como treinador. Às vezes limitei o trabalho dele, mas fez um grande trabalho e é o momento de agradecer. Com o João Pereira, vai haver um a mudança, faz parte dos ciclos"



Que correu bem esta época, o que mudou numa época em que o Sporting terminou muito mal para esta? Vai promover alguma estreia? "Deixaremos para o fim do jogo esse balanço. Não terminámos muito mal a época passada,mas o segredo desta época foi o fim da outra. Tivemos sequência de muitas vitórias seguidas e toda a gente estava já a pensar na seguinte. Tivemos de vender jogadores já com o começo do campeonato, isso tirou-nos algum foco, mas este ano foi tudo diferente, não precisamos de pensar e deixar os planos para mais tarde. Depois, a qualidade dos jogadores, o scouting acertou nas opções que nos deu para substituir jogadores importantes. Depois as coisas que não controlamos, o empate aos 96' com o Vizela é um exemplo. Não deitamos tudo fora apesar da má época, mas fomos construindo. Agora é continuar o trabalho. Estreias? Talvez o Chico, para a baliza"



Há umas semanas falou do recorde de pontos, de JJ, recorde de pontos de Mourinho. Que importância tem estes registos? o técnico afirmou: "JJ de uma forma mais pessoal, pelo que vivi com ele, Mourinho é uma referência. O impacto que ele teve no treino em si é um legado muito maior do que títulos. Isso é importante, mas só penso em ganhar para vencer a Taça de Portugal. Vencer e não sofrer golos".



Depois fez um ponto de situação sobre Eduardo Quaresma, St. Juste, situação clínica. E João Pereira que vai para a equipa B: "Vou dar tempo para a direção decidir estas coisas, adiantei-me, distraí-me, já aconteceu. João Pereira é excelente treinador e tem todas a condições para ser treinador do Sporting. Geny não vai ser convocado, Matheus Reis teve uma recaida, St. Juste vai ser convocado".



Jogadores chamaram-no chatinho em entrevistas. Está precocupado com momentos de descontração? Vai ficar? Eis as respostas: "Não falei mais nisso desde a última situação. Tenho contrato com o Sporting, eles sabem que gosto de estar cá, tenho ideias para o próximo ano. Não tive outra conversa com eles. Chatinho? Sabemos que não podemos impedir esta fase de festa, o departamento de comunicação quis dar a toda a gente um bocadinho dos jogadores para os aproximar dos adeptos. O que fizemos foi olhar para duas semanas, fizemos os jantares que tínhamos a fazer, as entrevistas, mas a partir deste jogo vamos entrar em modo final da Taça. Queremos aproximar os adeptos da equipa, queremos retribuir, mas a partir de sábado vamos entrar em modo Taça de Portugal. É o preço do sucesso, tivemos duas semanas para limpar essas distrações. Sou chatinho porque tenho de ser, tenho muito orgulho em ser chatinho".



Finalmente o jogo com o Chaves. Diogo vai jogar a final da Taça? Olha para esta equipa perto da perfeição e o "onze" para amanhã: "Posso dizer o onze - Diogo Pinto, Esgaio, Neto, Coates, Inácio, Nuno Santos, Morita, Hjulmand, Trincão, Gyökeres e o Pote. Quero que tenham um momento à altura do que fizeram no clube. Olhando para a época no fim, se não ganharmos a Taça vai ser menos especial. Se juntarmos a Taça ao campeonato a equipa vai ser lembrada de outra forma".