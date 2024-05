Schmeichel e Acosta celebram título verde e branco

”, escreveu o antigo guarda-redes, que defendeu as balizas verde e brancas em 1999/2000 e 2000/01.Além do atual comentador televisivo, também o avançado Acosta, que vestiu a camisola dos "leões" entre 1998 e 2000, recorreu à sua página no Facebook para deixar “”.No domingo, o Sporting assegurou o seu 20.ª título de campeão português de futebol, com os 84 pontos, já inalcançáveis para o antecessor Benfica, que ficou a oito, após perder por 2-0 no terreno do Famalicão, em jogo da 32.ª jornada.