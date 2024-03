Sporting-Benfica da I Liga marcado para 6 de abril

De acordo com o calendário atualizado divulgado pelo organismo, os dois rivais lisboetas medem forças num sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade, um dia antes de o FC Porto encarar o Vitória de Guimarães pela mesma hora, no Estádio do Dragão, no Porto.



O dérbi vai colocar frente a frente os dois primeiros classificados do campeonato, que é atualmente liderado pelo Sporting (menos um jogo), com 65 pontos, mais um que o Benfica.



A LFPF indicou os horários das partidas entre a 27.ª e a 31.ª jornadas, altura em que os encarnados recebem o Sporting de Braga, em 27 de abril, às 18h00, no Estádio da Luz.



Essa data trará ainda as eleições dos órgãos sociais do FC Porto no Estádio do Dragão, que alberga o clássico dos azuis e brancos face ao Sporting no dia seguinte, às 20h30.