Sporting-Benfica. Líder procura manter invencibilidade em Alvalade

Separados apenas por um ponto na frente da competição, embora os verde e brancos, que somam 68, tenham ainda de disputar um jogo em atraso com o Famalicão, agendado para 16 de abril, um triunfo sobre os encarnados pode deixar a equipa treinada por Rúben Amorim com via aberta para a conquista do campeonato, já que o FC Porto está, praticamente, arredado.



Perante os seus adeptos, os "leões", campeões em 2020/21, só sabem vencer, tendo triunfado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em todos os últimos 13 jogos para a I Liga, sendo que, cinco desses, foram pela margem mínima, não tendo sofrido qualquer golo em seis desses encontros.



O Sporting, que tem o melhor ataque da prova, com 77 golos, arrancou o campeonato com um triunfo em casa diante do Vizela (3-2) e em Alvalade ultrapassou também Famalicão (1-0), Moreirense (3-0), Rio Ave (2-0), Arouca (2-1), Estrela da Amadora (3-2) e Gil Vicente (3-1).



Seguiram-se mais seis triunfos caseiros, o primeiro no clássico com o FC Porto (2-0), três goleadas ante Estoril Praia (5-1), Casa Pia (8-0) e Sporting de Braga (5-0), com a receção ao Farense (3-2) a ser o mais suado, antes de nova goleada imposta ao Boavista (6-1).



Colocando todas as competições em cima da mesa, o Sporting tem bem presente na memória como é vencer em casa aos encarnados, já que a última vez aconteceu em 29 de fevereiro, por 2-1, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, com a segunda a sorrir de novo aos verde e brancos, uma vez que o empate a dois golos na Luz, na terça-feira, bastou para assegurarem a presença na final do Jamor.



Se em casa tudo corre de feição aos comandados de Rúben Amorim, quer a nível de resultados quer a nível exibicional, fora de portas alguns pontos foram ficando pelo caminho: empate em Braga (1-1), derrotas nas visitas a Benfica (2-1) e Vitória de Guimarães (3-2) e, há um mês, uma igualdade no campo do Rio Ave (1-1).



Diante do eterno rival, apenas o guarda-redes Antonio Adán é baixa certa, com Pedro Gonçalves, uma das peças fundamentais na equipa leonina, a permanecer em dúvida, depois de ter falhado os últimos três jogos da equipa, diante Boavista, Estrela da Amadora e Benfica, o último para as meias-finais da Taça de Portugal, na terça-feira.



No sábado, Sporting, líder da I Liga, com 68 pontos, recebe o Benfica, segundo, com 67, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20h30.