Sporting campeão. Cristiano Ronaldo dá os parabéns aos `leões`

“Parabéns Sporting”, escreveu o capitão da seleção portuguesa e atual jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita, numa história na rede social Instagram, acompanhada de uma fotografia dos mais recentes campeões nacionais.O antigo capitão dos ‘leões’ Bruno Fernandes, agora no Manchester United, também assinalou o título, republicando uma fotografia do Sporting na rede social Instagram, tal como João Palhinha, do Fulham.O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 20.ª vez, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0, na 32.ª jornada da I Liga, para chegar ao título.Com este resultado, o Sporting, que no sábado venceu em casa o Portimonense (3-0), volta a conquistar o título, depois do último em 2020/21, somando 84 pontos, mais oito do que o Benfica, quando estão apenas duas jornadas por disputar.