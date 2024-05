Sporting campeão. Em destaque na imprensa

Os três jornais desportivos são unânimes no tema, com A Bola a titular “Sporting campeão”, e O Jogo a escrever: “Verde, claro! Sporting aproveita derrota do Benfica e antecipa a festa do 20.º título”.



O Record também destaca a conquista leonina, e aborda a continuidade de Ruben Amorim no comando técnico, titulando: “Amorim dá garantia: Fico e agora é tentar o terceiro”.



A imprensa generalista também dá destaque ao título dos "leões", que assim sucedem ao Benfica no palmarés, com o Público a considerar que o “O 20.º título do Sporting não deixou margem para dúvidas", e o Jornal de Notícias a escrever: "Camaleão. Derrota do Benfica em Famalicão lançou a festa de milhares de adeptos por todo o país”



O Diário de Notícias também chama a festa verde e branca à capa, e o Correio da Manhã dá eco às palavras de Rúben Amorim, nas quais o técnico, que já tinha levado os "leões" ao título na época 2020/21, assume: “Agora é tentar o terceiro”.



Lá fora...



Em Espanha, a Marca fala de uma “temporada fantástica dos lisboetas que, no entanto, não festejaram o título no relvado, pois depois de se terem imposto no sábado ao Portimonense (3-0), tiveram de esperar que o Benfica caísse frente ao Famalicão (2-0)”.



A versão uruguaia do El País também noticia a conquista, destacando a presença dos "nacionais" Sebastián Coates e Franco Israel, que celebrou o título de canadianas devido a uma operação ao menisco do joelho direito.



“A vitória é mérito nosso, porque fomos a melhor equipa”, refere o jornal, fazendo eco das palavras de Coates, o capitão leonino, e uma das estrelas da festa no Marquês de Pombal, em Lisboa, que começou logo após a derrota do rival lisboeta, que ficou matematicamente afastado do título com a derrota em Famalicão.



O francês L’Équipe também relata o título conquistado “à custa” do desaire do Benfica, que foi também tema em vários sites de notícias internacionais durante a noite.