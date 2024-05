Sporting campeão: `Leões` fizeram de Alvalade uma fortaleza rumo ao título

A equipa de Rúben Amorim venceu todos os 16 jogos como visitado e foi fora de Alvalade que deixou os 12 pontos que perdeu até assegurar o 20.º cetro, conseguindo duas séries de oito vitórias consecutivas e marcando golos em todos os jogos.



Depois de três vitórias no arranque da época, os ‘leões’ deixaram os primeiros pontos na visita a Braga, com um empate 1-1 na quarta jornada, seguindo-se uma série de seis triunfos seguidos.



Neste período, o Sporting assumiu pela primeira vez a liderança isolada após a sétima jornada, posição que manteve até à 11.ª, quando perdeu com o Benfica (2-1), no Estádio da Luz, onde os antecessores conseguiram a reviravolta nos minutos finais, e ficou em igualdade com os ‘encarnados’.



Na ronda seguinte, o Sporting voltou a liderar isolado, mas na 13.ª jornada voltou a perder fora, em Guimarães (3-2), e o FC Porto empatou em pontos, mas um triunfo frente aos 'dragões' (2-0) na ronda seguinte devolveu a liderança solitária.



Depois da derrota com o Vitória de Guimarães, os ‘leões’ só voltaram a perder pontos na 22.ª ronda, com um empate no terreno do Rio Ave (3-3), mas na ronda 20.º o Benfica chegou ao primeiro lugar, beneficiando do adiamento do jogo entre Famalicão e Sporting ter sido adiado por falta de policiamento.



Foi preciso esperar pela pesada derrota dos ‘encarnados’ no Estádio do Dragão (5-0), no Porto, na 24.ª ronda, para os ‘verdes e brancos’ voltarem a comandar sozinhos, ainda que com um jogo a menos.



Quatro rondas depois, na 28.ª, os ‘leões’ receberam e venceram os ‘encarnados’ por 2-1, aumentando para quatro pontos a vantagem na frente, que foi ampliada para sete com o triunfo em Famalicão, no jogo que tinham em atraso.



O Sporting deslocou-se depois ao terreno do FC Porto e empatou 2-2, numa partida em que esteve a perder por 2-0 e conseguiu chegar ao empate já perto do fim, com dois golos do sueco Viktor Gyökeres, grande figura da equipa e atual melhor marcador do campeonato, com 27 golos.



Seguiu-se o triunfo frente ao Portimonense em casa, naquele que foi o 19.º jogo consecutivo sem perder no campeonato (17 vitórias e dois empates), que juntando à derrota do Benfica frente ao Famalicão, por 2-0, garantiu a conquista do título a duas rondas do fim.