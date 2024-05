Sporting campeão português de futebol pela 20.ª vez

Numa temporada quase perfeita na I Liga, o Sporting festeja este domingo a conquista do vigésimo após a derrota do rival em Famalicão. O reforço Viktor Gyokeres é a grande figura deste campeonato que teve uma temporada de sonho conseguindo marcar mais de 40 golos em todas as competições.





Desde muito cedo, a equipa de Rúben Amorim mostrou-se forte e quase sempre esteve na liderança do campeonato. Depois de um quarto lugar na época passada, o Sporting fez contratações cirúrgicas para melhorar a equipa que já tinha.





A equipa de Alvalade beneficiou, e muito, das chegadas de Viktor Gyokeres e Morten Hjulmand. A defesa consolidou-se com Gonçalo Inácio, Coates e Diomandé e a verticalidade do avançado sueco trouxe a profundidade que havia faltado ao Leão.





O Estádio da Alvalade provou ser um forte para a equipa de Rúben Amorim. Até este momento, o Sporting não perdeu nenhuma partida no próprio estádio, com destaque para triunfos sobre FC Porto, Benfica e a goleada recorde frente ao Casa Pia.





Para além da frente de ataque, Rúben Amorim também mostrou confiança em jogadores como Morita, Pedro Gonçalves, Trincão, Nuno Santos, Paulinho, Marcus Edwards, Geny Catamo ou Eduardo Quaresma.





Em trinta e duas partidas, o Sporting venceu 27 jogos, tendo empatado três e perdido dois: na Luz, na primeira volta, frente ao Benfica, e em Guimarães frente ao Vitória local. A diferença de golos é de +63 golos (92 golos marcados, 29 golos sofridos).





Depois de alcançar a final da Taça de Portugal, o dérbi eterno contra o Benfica mostrou-se decisivo para o campeonato conquistado pelos verdes e brancos. A jogar em Alvalade, Geny Catamo foi herói ao marcar dois golos, a abrir e a fechar a partida.





A vantagem da equipa de Rúben Amorim aumentou para os quatro pontos, numa altura em que ainda tinha uma partida a menos. Em Famalicão, palco da derrota do Benfica que deu o título ao Sporting, o Sporting sofreu mas conseguiu a vitória pela margem mínima.





Depois de conseguir sete pontos de vantagem sobre o segundo lugar, Rúben Amorim soube gerir resultados e até uma polémica viagem a Inglaterra para negociar o West Ham. Depois da mea culpa do treinador e de um empate suado no Estádio do Dragão, o Sporting cumpriu frente ao Portimonense.





Num Estádio de Alvalade cheio, o Sporting entrou a pressionar e golos de Paulinho, Trincão e Gyokeres colocaram a pressão sobre o rival do outro lado da Segunda Circular. O Benfica desperdiçou oportunidades e o Famalicão marcou por duas vezes.





A duas jornadas do fim, o Sporting soma 84 pontos, mais oito que o Benfica, quando faltam apenas seis pontos por disputar.