Sporting condena "atos de violência" em Alvalade e reforça cooperação com autoridades

O Sporting Clube de Portugal reage assim aos confrontos registados ontem junto ao Estádio José Alvalade, antes do encontro de futsal frente ao Sport Lisboa e Benfica, repudiando de forma firme os episódios de violência que marcaram o pré-jogo.





Neste comunicado o Sporting reforça que rejeita “todo e qualquer comportamento violento, dentro ou fora dos recintos desportivos”, sublinhando que esses comportamentos “não refletem os valores do Clube, do desporto e da competição saudável”.





Segundo o mesmo documento, desde os primeiros momentos após os incidentes o Sporting manteve “uma articulação permanente com as forças de segurança”, garantindo ter colaborado “ativamente com as autoridades, no sentido de contribuir para o apuramento dos factos e para a identificação dos responsáveis”.





O Clube assegura ainda que continuará a atuar de forma próxima com as entidades competentes para garantir um ambiente seguro nos eventos desportivos futuros. “O Clube continuará a trabalhar de forma próxima e coordenada (…) proporcionando a todos os adeptos as condições para apoiar as suas equipas num clima de total segurança”.