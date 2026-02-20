Sporting
Sporting condena "atos de violência" em Alvalade e reforça cooperação com autoridades
O Sporting Clube de Portugal condena "de forma contundente" os incidentes de violência ocorridos nas imediações do Estádio de Alvalade antes do dérbi de futsal com o Benfica. Em comunicado, o clube de Alvalade garante colaboração total com as autoridades para identificar os responsáveis e assegurar um ambiente seguro nos próximos jogos.
O Sporting Clube de Portugal reage assim aos confrontos registados ontem junto ao Estádio José Alvalade, antes do encontro de futsal frente ao Sport Lisboa e Benfica, repudiando de forma firme os episódios de violência que marcaram o pré-jogo.
Neste comunicado o Sporting reforça que rejeita “todo e qualquer comportamento violento, dentro ou fora dos recintos desportivos”, sublinhando que esses comportamentos “não refletem os valores do Clube, do desporto e da competição saudável”.
Segundo o mesmo documento, desde os primeiros momentos após os incidentes o Sporting manteve “uma articulação permanente com as forças de segurança”, garantindo ter colaborado “ativamente com as autoridades, no sentido de contribuir para o apuramento dos factos e para a identificação dos responsáveis”.